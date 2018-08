»

(Lien direct) DEATHHAMMER (Thrash Metal) tiré de leur prochain album intitulé Chained To Hell. Sortie prévue le 5 octobre sur Hells Headbangers Records.



01. Rabid Maniac Force (Bandcamp)

02. Satans Hell

03. Black Speed Inferno

04. Threshold Of Doom

05. Tormentor

06. Into The Burning Pentagram

07. Chained To Hell

08. Evil



Chained To Hell by DEATHHAMMER