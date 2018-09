»

(Lien direct) CRYPTOPSY (Brutal Deathcore Technico-Chaotique) a dévoilé le tracklisting de son EP The Book Of Suffering (Tome II) qui sortira le 26 octobre via Century Media Records. Un premier extrait sera bientôt mis en ligne ...



1. The Wretched Living

2. Sire Of Sin

3. Fear His Displeasure

4. The Laws Of The Flesh