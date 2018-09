»

(Lien direct) PSYCHOTOMY (Death Metal) vient de dévoiler un nouveau morceau intitulé "Witness Of Void". Ce dernier est issu de l'album Aphotik à paraître le 28 septembre sur Everlasting Spew Records.



01. Towards The Pillars Of Chaos / Kenosis (Bandcamp)

02. Evidence Of Tyranny

03. Witness Of Void

04. Blasphemous Inception

05. Blood Red Kvlt

06. Ascent Through Malevolence

07. Conjuring The Abyss

08. Beyond The Eternal Omega

09. Lethe