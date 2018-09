»

(Lien direct) VALDUR (Black/Death) a publié une vidéo pour le morceau "Divine Halls of Obscurity: Pt. 1" qui ouvre son nouvel album Goat of Iniquity à venir le 19 octobre chez Bloody Mountain Records. Tracklist:



1. Divine Halls of Obscurity: Pt. I

2. Goat of Iniquity / Devouring the Whore of Darkness

3. Divine Halls of Obscurity: Pt. II

4. Spiritual Exhaust (The Beyond)

5. Inhale the Floodgates Open

6. (Iniquitous)