(Lien direct) PSYCROPTIC (Death Metal Technique) a mis en ligne il y a quelques jours un extrait de son prochain album As The Kingdom Drowns à paraitre le 9 novembre prochain chez Prosthetic Records. Le titre s'intitule "We Were The Keepers" et s'écoute en-dessous.



Tracklist :



1. We Were the Keepers

2. Frozen Gaze

3. Directive

4. Deadlands

5. As The Kingdom Drowns

6. Beyond the Black

7. Upon These Stones

8. Momentum of the Void

9. You Belong Here, Below