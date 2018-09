»

(Lien direct) KÅABALH (Old School Death Metal - France) vient de signer chez les labels français Dolorem Records et Epidemia Records qui collaboreront pour la sortie de son premier album. Ce premier opus se nommera Kåabalh et sortira le 26 octobre 2018 en format digipack sur Dolorem Records et format vinyle sur Epidemia Records. L’album a été mixé et masterisé par Damend au Damned Studio. L’artwork sera réalisé par l’artiste Damned Arts. Né des cendres du regretté Torture Throne, le groupe reste dévoué aux racines du death metal et continue de jouer un metal sombre et sale en y incorporant cette fois des influences plus doom. Pour les fans de Disma, Incantation, et Grave Miasma. Tracklist :



1. Cabal - 4:15

2. Acheron - 7:14

3. Dark Wrath of a New God - 7:14

4. The Complete Darkness - 4:57

5. Heavy Boredom Death - 6:21

6. Death’s Ovation - 9:31