(Lien direct) THE OCEAN (Post Metal) vient de dévoiler le tracklisting et un premier extrait de son nouvel album Phanerozoic I: Palaeozoic le 2 novembre via Metal Blade. L'ensemble se découvre ci-dessous :



1. The Cambrian Explosion

2. Cambrian II : Eternal Recurrence

3. Ordovicium : The Glaciation Of Gondwana

4. Silurian : Age Of Sea Scorpions

5. Devonian : Nascent

6. The Carboniferous Rainforest Collapse

7. Permian : The Great Dying