(Lien direct) Album n°1, le premier album du combo Suisse COALESCER (Metal Expérimental / Indus) est sorti début septembre. On va vous le chroniquer très vite sur Thrasho, mais en attendant vous pouvez découvrir la mystérieuse et envoûtante première piste de la galette, "From Animal To Man".



Album n°1 by Coalescer