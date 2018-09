»

(Lien direct) ARCHITECTS (Dream-Metal-Core) a mis en ligne le tracklisting et un premier extrait de son nouvel album Holy Hell qui sortira le 9 novembre via Epitaph Records. L'ensemble est à découvrir ici :



1. Death Is Not Defeat

2. Hereafter

3. Mortal After All

4. Holy Hell

5. Damnation

6. Royal Beggars

7. Modern Misery

8. Drying To Heal

9. The Seventh Circle

10. Doomsday

11. A Wasted Hymn