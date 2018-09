»

(Lien direct) THE MONOLITH DEATHCULT (Death Atmosphérique Barré) vient de dévoiler le tracklisting et un premier extrait de son nouvel album V2 - Vergelding qui sortira le 30 novembre via Human Detonator Records. L'ensemble se découvre ci-dessous :



1. Planet Wrath

2. Dawn Of The Planet Of The Ashes

3. Come Forth Lazarus

4. Fist Of Stalin

5. The #Snowflake Anthem

6. Rise Of The Dhul-Fakar

7. Die Glocke (Live at Graspop Metal Meeting 2017)

8. The Furious Gods (Live At Graspop Metal Meeting 2017)