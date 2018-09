»

(Lien direct) VED BUENS ENDE (Black Metal) sorti en 1995 et intitulé Written In Waters. Cette réédition se fera avec l'artwork d'origine, en CD digipack et en double vinyle. Les pré-commandes sont d'ors et déjà disponibles ici.



01. I Sang For The sSwans

02. You, That May Wither

03. It's Magic

04. Den Saakaldte

05. Carrier Of Wounds

06. Coiled In Wings

07. Autumn Leaves

08. Remembrance Of Things Past

09. To Swarm Deserted Away



Written in waters by Ved Buens Ende