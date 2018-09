»

(Lien direct) OBLITERATION (Death Metal) vient de dévoiler le tracklisting et un premier extrait de son nouvel album Cenotaph Obscure qui sortira le 23 novembre via Indie Recordings. L'ensemble se découvre ci-dessous :



1. Cenotaph Obscure

2. Tumulus Of Ancient Bones

3. Orb

4. Eldritch Summoning

5. Detestation Rite

6. Onto Damnation

7. Charnel Plains