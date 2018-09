»

(Lien direct) ARTILLERY (Thrash Metal) vient de dévoiler le tracklisting et un premier extrait de son nouvel album The Face Of Fear qui sortira le 16 novembre via Metal Blade. L'ensemble est à découvrir ci-dessous :



1 The Face Of Fear

2 Crossroads To Conspiracy

3 New Rage

4 Sworn Utopia

5 Through The Ages Of Atrocity

6 Thirst For The Worst

7 Pain

8 Under Water (instumental)

9 Preaching To The converted

10 Mind Of No Return (re-recorded song from first demo - 1982)

11 Doctor Evil (2018 version)