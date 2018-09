»

(Lien direct) ZEALOTRY (Death Metal) vient de dévoiler le tracklisting et un premier extrait de son nouvel album At The Nexus Of All Stillborn Worlds qui sortira le 7 décembre via Unspeakable Axe Records. L'ensemble se découvre ici :



1. At The Nexus Of All Stillborn Worlds

2. Accursed

3. Lethe's Shroud

4. Primus Venatoris

5. The Hole

6. Universal Deceit

7. The Sky Bleeds Nightmares

8. Irredeemable