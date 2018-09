»

(Lien direct) EMBRYONIC CELLS (Black Metal) viennent de dévoiler l'artwork de Horizon (réalisé par Maxenegger) qui sortira en vinyle, CD et numérique le 23 novembre prochain chez Apathia Records. Tracklist:



Crossing

Don’t Serve Your King

Carved In My Skin

Never Let You Fall

Across The Mountains

Horizon...

To Horizon

No Boundaries