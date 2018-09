»

(Lien direct) INHUME (Grind/Death) a dévoilé le tracklisting et un extrait de sa compilation intitulée Exhume: 25 Years of Decomposition qui sortira le 7 décembre via Xenokorp. L'ensemble se découvre ci-dessous :



1. Tiamat [1995]

2. Forbidden Hunger [1995]

3. Fucking Shit [1995]

4. The Missing Limb [1995]

5. Tumorhead [1995]

6. Squirming Parasites [1995]

7. Inescapable Destiny [1995]

8. Invisible Death [1995]

9. Hate/Kill just for Fun [1995]

10. Meatcleaver [1995]

11. Blood Sperm Shit [1997]

12. Gargling Guts [1997]

13. Airplane Crash [1997]

14. Human Fucking Guinea Pig [1997]

15. Cadaverous Abortion [1997]

16. Dead Man Walking [1997]

17. Destructive Impulse [1997]

18. Schizophrenic Pulp [1997]

19. Trapped In Darkness [1997]

20. Genital Cancer [REGURGITATE cover, 2001]

21. Bowel Movement [2003]

22. Process to Decelerate [2003]

23. Fucking Shit [2003]

24. Virus [2007]

25. Moulding the Deformed [2007]

26. Acid Bath [REPULSION cover, 2009]

27. Virus [2009]

28. Moulding the Deformed [2009]

29. Cure for Life [2009]

30. Zombie Grinder [2009]

31. Prophet [2009]

32. Tiamat [2009]

33. Invisible Death [live, 1997]

34. Corporation Pull-In / Airplane Crash [TERRORIZER cover / original, both live, 1997]