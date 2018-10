»

(Lien direct) LIVIDITY (Death/Grind) a dévoilé le tracklisting et un premier extrait de son nouvel album Perverseverance qui sortira le 30 novembre via Metal Age Productions. L'ensemble se découvre ici :



1. Kill Then Fuck

2. The Pussy Horde

3. Meat For The Beast

4. Cumming With Labial Pulp

5. Whore Destroyer

6. Bitch Cunt Fuck

7. Violated In The Vatican

8. Parasitic Infestation

9. Something´s Dead

10. Tampered Flesh

11. Pussy Lover-Salvation

12. Perverseverance



Perverseverance by Lividity