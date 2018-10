»

(Lien direct) MALTHUSIAN (Black/Death Metal) a dévoilé le tracklisting et l'intégralité de son album Across Deaths qui vient de sortir via Invictus Productions. L'ensemble est à découvrir ci-dessous :



1. Remnant Fauna

2. Across The Expanse Of Nothing

3. Sublunar Hex

4. Primal Attunement - The Gloom Epoch

5. Telluric Tongues (Roaring Into The Earth)



Across Deaths by Malthusian