(Lien direct) DODSFERD (Black Metal Mélodique) vient de dévoiler le tracklisting et un premier extrait de son nouvel album Diseased Remnants Of A Dying World qui sortira le 14 décembre via Transcending Obscurity Records. L'ensemble se découvre ci-dessous :



1. My Father, My Wrath !

2. An Existence Without Purpose

3. Diseased Remnants of a Dying World

4. Loyal To The Black Oath

5. Back to My Homeland... My Last Breath



Diseased Remnants Of A Dying World (Black Metal) by DØDSFERD