(Lien direct) CARNAL FORGE (Death/Thrash mélodique) vient de dévoiler le tracklisting de son nouvel album Gun To Mouth Salvation qui sortira le 25 janvier via ViciSolum. En attendant un premier extrait prévu prochainement celui-ci se découvre ci-dessous :



1. Parasites

2. Reforged

3. Aftermath

4. Endless War

5. Bound In Flames

6. King Chaos

7. The Order

8. Hellride

9. State Of Pain

10. Sin Feast Paradise

11. The stench