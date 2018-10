»

(Lien direct) MALLEPHYR (Black/Death) intitulé Womb Of Worms sortira le 29 octobre sur Satanath Records et Murderous Production. Découvrez en cliquant ici un nouvel extrait avec le titre "The Absolute Inner Genocide".



01. The Temple Of Nothingness

02. Towards The Interminable Hatred

03. The Absolute Inner Genocide

04. W. Y. I. D.

05. Womb Of Worms I

06. ...Just A Fraction Remains To Be Forever Ruined...The Deliverance Is Near...

07. Womb Of Worms I