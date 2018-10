»

(Lien direct) EMBRYONIC CELLS (Black Metal, Troyes) a mis en ligne un clip pour le morceau "Never Let You Fall" issu de son nouveau longue-durée Horizon qui sortira le 13 novembre via Apathia Records. Tracklist:



Crossing

Don’t Serve Your King

Carved In My Skin

Never Let You Fall

Across The Mountains

Horizon...

To Horizon

No Boundaries