»

(Lien direct) SVARTIDAUÐI (Black Orthodoxe) vient de dévoiler le tracklisting de son nouvel album Revelations Of The Red Sword qui sortira le 3 décembre via Ván Records. Un premier extrait sera bientôt dévoilé ...



1. Sol Ascending

2. Burning Worlds Of Excrement

3. The Howling Cynocephali

4. Wolves Of A Red Sun

5. Reveries Of Conflagration

6. Aureum Lux