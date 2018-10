»

(Lien direct) ANGER AS ART (Thrash Metal) sortira un live intitulé Fast As Fuck! le 23 novembre chez Malevolence Records. Il a été enregistré le 3 février dernier au ChiCali Lounge de Monterey Park en Californie et contient 16 morceaux plus 3 nouveaux titres studio bonus dont une reprise de "Matriarch" de Montrose et "Vicious Intent" que vous pouvez écouter ci-dessous. Tracklist:



1. Gods of Hate

2. Aim for the Heart

3. I Create Your God

4. Tombward

5. Unknowing Undead

6. Race for the War

7. Time Devours Life

8. The Crush

9. Hammer Blade and Twisting Fire

10. Two Minutes Hate

11. Dim Carcosa

12. Never Forgive, Never Forget

13. Head of the Snake

14. Everybody Dies (Bonus Studio Track)

15. Vicious Intent (Bonus Studio Track)

16. Matriarch (Bonus Studio Track, Montrose cover)