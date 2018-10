»

(Lien direct) FINAL BREATH (Death / Thrash) vient de dévoiler le tracklisting et un premier extrait de son nouvel album Of Death And Sin qui sortira le 19 octobre via Metalville. L'ensemble se découvre ici :



1. Babylon C. E.

2. Yearning For Next Murder

3. Agonized, Zombiefied, Necrotized

4. Born Against

5. Immemorial Disease

6. Tear Me From My Dreams

7. ...When Finally Mighty Kings Fall

8. Illega-lie-sating

9. Chaos Unity

10. Annihilation