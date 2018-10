Les news du 19 Octobre 2018 News Les news du 19 Octobre 2018 Cripple Bastards - Barús » (Lien direct) CRIPPLE BASTARDS (Grindcore) a dévoilé le tracklisting et un premier extrait de son nouvel album La Fine Cresce Da Dentro qui sortira le 9 novembre via Relapse Records. L'ensemble se découvre ci-dessous :



01. Suicidio Assistito

02. Non Coinvolto

03. La Memoria Del Dolore

04. Passi Nel Vuoto

05. Ombra Nell'ombra

06. Due Metà In Un Errore

07. Chiusura Forzata

08. Dove Entra Il Coltello

09. Crimine Contro l'immagine

10. Narcolessia Emotiva

11. Nervi In Guerra

12. Sguardo Neutro

13. Interrato Vivo

14. Equilibrio Ansiogeno

15. Quali Sentieri

16. Decessi Per Cause Sconosciute

17. Recidive

18. Crociati Del Mare Interno





» (Lien direct) BARÚS (Death/Black Progressif) a dévoilé un nouvel extrait de son album Drowned qui sortira le 22 octobre via Memento Mori. "Dissever"" est à découvrir ici :





