(Lien direct) MORTUOUS (Death Metal avec des membres et ex-membres de Exhumed, Repulsion, Necrot, Atrament...) va rééditer son 1er full-length Through Wilderness pour l'Europe le 9 novembre chez Dawnbreed Records. Il était sorti de l'autre côté de l'Atlantique en juin dernier via Tankcrimes. Du son sur Bandcamp. Tracklist:



01. Beyond Flesh

02. Bitterness

03. Chrysalis of Sorrow

04. The Dead Yet Dream

05. Anguish and Insanity

06. Through Wilderness

07. Prisoner Unto Past

08. Screaming Headless

09. Subjugation of Will (CD only)



Line-up:



Colin Tarvin - guitar

Mike Beams - vocals, guitar

Clint Roach - bass

Chad Gailey - drums



Guests:



Chris Reifert (guest vocals on “The Dead Yet Dream” and “Anguish And Insanity”)

Danny Coralles (solo on “The Dead Yet Dream”)

Derrel Houdashelt (solo on “Through Wilderness”)

Teresa Wallace (flute on “Screaming Headless”))