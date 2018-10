»

(Lien direct) ÆVANGELIST (Black/Death Metal Industriel) a dévoilé le tracklisting et un premier extrait de son nouvel album Matricide In The Temple Of Omega qui sortira le 16 novembre via I, Voihanger Records. L'ensemble se découvre ci-dessous :



1. Divination

2. Æon Death Knell

3. Omen Of The Barren Womb

4. The Sonance Of Eternal Discord

5. Serpentine As Lustful Nightmare

6. Ascending Into The Pantheon



Matricide In The Temple Of Omega by ÆVANGELIST