(Lien direct) GRAF ORLOCK (Cinema Grind) sortira son nouvel album intitulé Examination Of Violent Cinema, Volume 1 le 7 décembre sur Vitriol Records. Voici le tracklisting :



01. Back In The Ground

02. Alternate Route To Mexico

03. Dominant Species

04. He Jumped Off A Roof

05. Steps To Eggroom

06. A Man Named Suicide

07. Five Star General

08. Go Away (To Paradise)

09. Minimum Freedom

10. Extreme Measures

11. Rooftop Anarchy

12. Almost Human