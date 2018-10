»

(Lien direct) INTO ETERNITY (Heavy / Prog / Death mélodique) a dévoilé le tracklisting et un premier extrait de son nouvel album The Sirens qui sortira demain via M-Theory Audio. L'ensemble se découvre ci-dessous :



1. The Sirens

2. Fringes Of Psychosis

3. Sandstorm

4. This Frozen Hell

5. Nowhere Near

6. Devoured By Sarcopenia

7. Fukushima

8. The Scattering Of Ashes