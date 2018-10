»

COATHANGER ABORTION (Brutal Death), SACRIFICIAL SLAUGHTER (Death/Grind) et ROTTENNESS (Brutal Death) intitulé The Hate Divide sortira le 23 novembre via Horror Pain Gore Death Productions. Tracklist et extraits:



Coathanger Abortion

1. End Of Me

2. Chopped In Half (Obituary cover)

3. Beyond The Cemetery (Cannibal Corpse cover)

4. Hybrid Moments (Misfits cover)



Sacrificial Slaughter

5. Heinous Homicide

6. Foetal Banishment

7. The Hate Divide

8. The Separation Of Innocence



Rottenness

9. Intro

10. Altered Cabrón

11. Grotesque

12. I Wanna Be Your Dog (The Stooges cover)

13. Vote With A Bullet (Corrosion Of Conformity cover)