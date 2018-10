»

(Lien direct) FREEHOWLING (Sludge/Groove) a dévoilé un clip tiré de son EP de 2017 A Frightful Piece Of Hate qui vient d'être édité en format physique. "I'll Never" se découvre ci-dessous :







Pour rappel il peut s'écouter en intégralité ici :



A Frightful Piece of Hate by FreeHowling