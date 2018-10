»

(Lien direct) SECTORIAL (Blackened Death Metal, Ukraine) a mis en ligne son nouveau single "The Observer". Il figurera sur le nouvel opus du groupe, VYR, à paraître le 9 novembre sur Noizr Productions. Tracklist:



1. The Observer

2. Exodus of the Winter

3. Above the Abyss

4. Sea vs. Stones

5. Foggy Hill

6. Ordinary Talk

7. Millstone

8. Morning Gleam

9. The Last Tower Will Fall

10. A Thorn In The Hoof

11. From the Past, From The Childhood

12. Inhuman Ones