(Lien direct) OPERA IX (Black Metal) vient de dévoiler le tracklisting et un premier extrait de son nouvel album The Gospel qui sortira le 17 novembre via Dusktone. L'ensemble est à découvrir ci-dessous :



1. The Gospel

2. Chapter II

3. Chapter III

4. Moon Goddess

5. House Of The Wind

6. The Invocation

7. Queen Of The Serpents

8. Cimaruta

9. Sacrilego



