(Lien direct) DUST BOLT (Thrash Metal) vient de dévoiler le tracklisting de son nouvel album Trapped In Chaos qui sortira le 18 janvier via Napalm Records. En attendant un premier extrait celui-ci se découvre ci-dessous :



1. The Fourth Strike

2. Dead Inside

3. The Bad Ad

4. Bloody Rain

5. Rhythm To My Madness

6. Shed My Skin

7. Killing Time

8. Trapped In Chaos

9. Another Day In Hell