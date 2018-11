»

(Lien direct) A PALE HORSE NAMED DEATH (Metal/Stoner) sortira son nouvel album intitulé When The World Becomes Undone le 18 janvier via Long Breach Records / SPV GmbH. Le premier single, "Love Ones You Hate" sortira le 16 novembre.



01. As It Begins

02. When The World Becomes Undone

03. Love The Ones You Hate

04. Fell In My Hole

05. Succumbing To The Event Horizon

06. Vultures

07. End Of Days

08. The Woods

09. We All Break Down

10. Lay With The Wicked

11. Splinters

12. Dreams Of The End

13. Closure