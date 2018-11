»

(Lien direct) CARCARIASS (Techno-death) l'annonce : un nouvel album est en chantier. Ils vont désormais passer à l'étape du studio, comme précisé dans ce communiqué provenant de leur page Facebook : "Bonjour les amis quelques news de Carcariass, après plusieurs années de composition si on compte notre longue hibernation : 13 titres sont enfin prêts ! plus de 70 minutes de musique ! on vous en dira plus très vite ! Prochaine étape le studio"