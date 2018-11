»

(Lien direct) BLOOD FEAST (Thrash Metal) vient de dévoiler le tracklisting et un premier extrait de son EP Chopped, Sliced and Diced qui sortira le 21 décembre via Hells Headbangers. L'ensemble se découvre ci-dessous :



1. Concubine

2. Hunted, Stalked And Slain

3. Darkside

4. Chopping Block Blues

5. Chemically Imbalanced [bonus track]

6. By The Slice (live) [bonus track]



Chopped, Diced and Sliced by BLOOD FEAST