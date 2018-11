Les news du 15 Novembre 2018 News Les news du 15 Novembre 2018 Vargrav - Sulphurous - Neptrecus - Insanity Alert » (Lien direct) VARGRAV (Black Metal)aura pour titre Reign In Supreme Darkness et sortira dans les prochains mois via Werewolf Records. Découvrez ci-dessous un premier extrait avec le titre "As The Shadows Grow Silent"





SULPHUROUS (Death Metal) intitulé Dolorous Death Knell sortira le 7 décembre sur Dark Descent Records. Découvrez ci-dessous un premier extrait avec le titre "Mass Death Mass". Voici le tracklisting :



01. Mass Death Mass

02. The Flickering

03. Aura Of Decay

04. Dolorous Death Knell

05. Black Death Awaits

06. Incoherent

07. Reapers Gale

NEPTRECUS (Black Metal Mélodique) sortira le 28 décembre en autoproduction son EP La Mort Des Peuples. Le tracklisting et un premier extrait se découvrent ci-dessous :



1. La Mort Des Peuples

2. Messager De L'Oubli

3. Auld Alliance

4. Les Cuirassiers de Morsbronn (live Rouen 2017)

5. Au Royaume de Neustrie (live Nantes 2014)

6. 406 : Les Grandes Invasions (live Nantes 2014)

7. Magna Grecia (Claiomh demo version)





INSANITY ALERT (Thrash/Crossover) a dévoilé le tracklisting et un premier extrait de son nouvel album 666-Pack qui sortira le 25 janvier via Season of Mist. L'ensemble se découvre ci-dessous :



1. Thirstkiller

2. The Body Of The Christ Is The Parasite

3. All Mosh / No Brain

4. Cobra Commander

5. Saturday Grind Fever

6. Echoes Of Death

7. Windmilli Vanilli

8. Stop....Slammertime!

9. Why So Beerious?

10. Mosh Mosh Mosh

11. One-Eye Is King (In The Land Of The Blind)

12. Welcome To Hell

13. Two Joints

14. Chronic State Of Hate

15. I Come / I Fuck Shit Up / I Leave

16. A Skullcrushin' Good Time

17. The Ballad Of Slayer

18. Demons Get Out!

19. 8 Bit Brutality

20. Death By Wrecking Ball

21. Dark Energon





Deceased - Rauhnåcht - Svartelder - Tomb Mold

