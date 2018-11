»

(Lien direct) NEKROFILTH (Thrash / Punk / Crust) a dévoilé le tracklisting et un premier extrait de son nouvel album Worm Ritual qui sortira le 28 décembre via Hells Headbangers. L'ensemble se découvre ci-dessous :



1. Ready To Defile

2. Dead Brain

3. Rot With The Dead

4. Vomit Dog

5. Repulsed At Birth

6. Night Of The Leech

7. Cruel Addiction

8. Feast Of The Rats

9. Gutter Oil

10. Severed Eyes

11. They Took My Skin

12. Unbirthed

13. Worm Ritual

14. Poison [Venom cover]

15. Horror Of The Crypt



Worm Ritual by NEKROFILTH