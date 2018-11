»

(Lien direct) ECTOVOID (Death Metal) vient de dévoiler le tracklisting et un extrait de son EP Inner Death qui sortira le 18 janvier via Blood Harvest / Helter Skelter Productions. L'ensemble se découvre ci-dessous :



1. Internal Inversion

2. Archaic Memories Unearthed

3. Isolation in Mind Continuum



Inner Death by ECTOVOID