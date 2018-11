»

(Lien direct) MORTAL SCEPTER (Thrash) ont signé sur Xtreem Music pour la sortie le 22 janvier prochain de leur premier album intitulé Where Light Suffocates. Découvrez ci-dessous un extrait avec le titre "Murder The Dawn". Voici également le tracklisting :



01. A Ray Of Despair

02. Where Light Suffocates...

03. Murder The Dawn

04. Lust Spells

05. Perish With The Flesh

06. The Carpathian Castle

07. Spear And Fang

08. Swallow Your Tongue

09. ...The Scepter Reigns