(Lien direct) MOURNING SIGN (Progressive Death Metal) sortira son nouvel album Contra Mundum le 20 décembre chez Orchestrated Misery Recordings. Du son sur Bandcamp. Tracklist:



1. Dualism

2. Homage to a Dying World

3. Nest of Vipers

4. Sights of Woe

5. The Defiant Pupil

6. These Scars

7. Who Will Crown the King

8. Sleep

9. White Light

10. The Devils We Adore