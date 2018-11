»

(Lien direct) GOATSPELL (Black Metal) a dévoilé un extrait de son premier EP intitulé Ascension Of The Drakonian Beast à paraître le 15 janvier via Impious Desecration Records. Il s'agit du titre "Majestic Invocation Of Her Putrid Womb" à découvrir ci-dessous.



GOATSPELL - Ascension of the Drakonian Beast by Impious Desecration Records