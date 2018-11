»

(Lien direct) MISERY INDEX (Death Metal) a dévoilé le tracklisting et un premier single de son nouvel album Rituals Of Power qui sortira le 8 mars via Season Of Mist. L'ensemble se découvre ci-dessous :



1. Universal Untruths

2. Decline And Fall

3. The Choir Invisible

4. New Salem

5. Hammering The Nails

6. Rituals Of Power

7. They Always Come Back

8. I Disavow

9. Naysayer