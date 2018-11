»

(Lien direct) OVERKILL (Thrash) a dévoilé le tracklisting de son nouvel album The Wings Of War qui sortira le 22 février via Nuclear Blast. Un premier extrait sera bientôt mis en ligne ...



1. Last Man Standing

2. Believe In The Fight

3. Head Of A Pin

4. Bat Shit Crazy

5. Distortion

6. A Mother’s Prayer

7. Welcome To The Garden State

8. Where Few Dare To Walk

9. Out On The Road-Kill

10. Hole In My Soul