»

(Lien direct) DEF LEPPARD (Hard FM) vient de sortir un nouveau best-of comprenant trois inédits dont une reprise de "Personal Jesus" de DEPECHE MODE, celle-ci se découvre ci-dessous avec le tracklisting :









1. Animal (Remastered 2017)

2. Photograph

3. Pour Some Sugar On Me (Remastered 2017)

4. Love Bites (Remastered 2017)

5. Let's Get Rocked

6. Armageddon It (Remastered 2017)

7. Foolin'

8. Two Steps Behind (String / Acoustic Version)

9. Heaven Is

10. Rocket (Remastered 2017)

11. Hysteria (Remastered 2017)

12. Have You Ever Needed Someone So Bad

13. Make Love Like A Man

14. Action (Revised Version)

15. When Love And Hate Collide

16. Rock Of Ages

17. Personal Jesus (Remix)

--------------------------------------

1. Let's Go

2. Promises

3. Slang

4. Bringin' On The Heartbreak (Remastered 2018)

5. Rock On (Radio Edit / Remixed)

6. Nine Lives [feat. Tim McGraw]

7. Work It Out

8. Stand Up (Kick Love Into Motion)

9. Dangerous

10. Now

11. Undefeated

12. Tonight

13. C'mon C'mon

14. Man Enough

15. No Matter What

16. All I Want Is Everything

17. It's All About Believin'

18. Kings Of The World