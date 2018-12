»

(Lien direct) CONTRARIAN (Death Progressif) vient de dévoiler le tracklisting de son nouvel album Their Worm Never Dies qui sortira le 15 mars via Willowtip Records. Un premier extrait sera bientôt dévoilé ...



1. Vaskania (The Evil Eye)

2. Exorcism

3. My Curse

4. The Petition

5. Among The Misled

6. Their Worm Never Dies

7. Whomsoever Worships the Whiteworm