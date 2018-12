»

(Lien direct) DESERTED FEAR (Death Metal) vient de dévoiler le tracklisting de son nouvel album Drowned By Humanity qui sortira le 8 février via Century Media. Un premier extrait sera bientôt dévoilé ...



1. Intro

2. All Will Fall

3. An Everlasting Dawn

4. The Final Chapter

5. Reflect The Storm

6. Across The Open Sea

7. Welcome To Reality

8. Stench Of Misery

9. A Breathing Soul

10. Sins From The Past

11. Scars Of Wisdom

12. Die In Vain (bonus track)

13. Tear Of My Throne (re-recorded)