(Lien direct) OSSUARIUM (Death Metal) sortira le 4 janvier 2019 sur 20 Buck Spin Records. Ce dernier aura pour titre Living Tomb. Découvrez ci-dessous le tracklisting ainsi qu'un premier extrait avec le titre "Blaze Of Bodies".



01. Intro

02. Blaze Of Bodies

03. Vomiting Black Death

04. Corrosive Hallucinations

05. Writhing In Emptiness

06. End Of Life Dreams And Visions Pt. 1

07. Malicious Equivalence

08. End Of Life Dreams And Visions Pt. 2



Living Tomb by Ossuarium